Киргизия запретила импорт свинины из Китая и Польши

Бишкек, , 16:14 — REGNUM Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Киргизии ввела временное ограничение на импорт свиного мяса и продукции из свинины, произведенной в Китае и Польше. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для этого стала поступившая от Международного эпизоотического бюро информация о зафиксированных случаях заражения ящуром свиней на территории этих государств.

Также госветинспекция ввела временное ограничение на ввоз птиц и продуктов птицеводства в Киргизию из Болгарии и некоторых субъектов России — Чувашии, Удмуртии, Республики Марий Эл и Нижегородской области.

ИА REGNUM напоминает, что с 27 августа 2018 года в Киргизии действует временный запрет на ввоз из Казахстана, Узбекистана и Туркмении крупного рогатого скота, мяса говядины, кожи и иной продукции, полученной от убоя крупного рогатого скота.

Сделано это для того, чтобы не допустить заражения местного скота нодулярным дерматитом.