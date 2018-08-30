Саратовская «МРСК Волги» взыскала с чувашских энергетиков около 300 млн

Чебоксары, , 16:11 — REGNUM В Чувашии вынесено судебное решение с участием двух энергетических компаний — из Саратовской области и Чувашии. Причиной стали долги за оказанные услуги, при этом размер задолженности не оспаривался — предметом спора стал размер пеней, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иск подала «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» («МРСК Волги», г. Саратов), требуя взыскать с акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК) 281 214 000 рублей 15 копеек долга, 8 978 709 рублей 66 копеек пеней за период с 13 апреля по 26 июня 2018 года и далее по день фактической оплаты долга. Затем требования были скорректированы в сторону снижения объёма долга и двойного увеличения пеней: саратовские энергетики требовали с чувашских 275 702 249 рублей 88 копеек в счёт уплаты долга и 17 542 930 рублей 92 копейки пеней за период с 13 апреля по 20 августа 2018 года.

«Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате оказанных в апреле 2018 года услуг по передаче электрической энергии», — говорится в документе.

Отмечается, ответчик признал доводы частично — в части наличия задолженности перед истцом и суммы долга. Но представил контррасчет пеней, согласно которому с 15 мая по 20 августа сумма пеней составляет 14 339 673 рублей 46 копеек.

«Доказательств заключения сторонами соглашения, предусматривающего начисление неустойки на промежуточные платежи, в материалы дела истцом не представлены. Применение меры ответственности в виде пени в случае ненадлежащего исполнения обязательств по внесению промежуточных платежей при условии недостижения сторонами соглашения о начислении неустойки в таком порядке недопустимо», — представил доводы ответчик.

27 августа арбитражный суд Чувашии удовлетворил иск частично. Он взыскал с ЧЭСК 275 702 249 рублей 88 копеек долга в пользу истца за оказанные в апреле 2018 года услуги, 14 339 673 рублей 46 копеек пеней за период с 14 мая по 20 августе 2018 года, 197 856 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

«Начиная с 21 августа 2018 года, на сумму задолженности производить начисление пеней в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по день фактической уплаты долга», — говорится в решении суда.