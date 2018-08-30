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В Костромской области построят столовую за 31 млн рублей

Экономика

Новая столовая на 180 посадочных мест должна появится в лагере «Красная горка» к маю 2019 года

В Костромской области построят столовую за 31 млн рублей
Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР
В столовой

Кострома, 30 августа 2018, 16:08 — REGNUM  Костромские власти потратят на строительство столовой в лагере «Красная горка» 31,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги в качестве субсидий предоставит областной бюджет.

Как отмечает пресс-служба, благодаря столовой на 180 посадочных мест лагерь сможет функционировать в круглогодичном режиме. Местные власти обещают начать строительство в сентябре текущего года и закончить работы в мае 2019 года.

Справка ИА REGNUM. Загородный лагерь «Красная горка» находится в 20 км от Костромы на берегу Покши. Был построен в 1986 году. Каждый год лагерь принимает 700 школьников региона.

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