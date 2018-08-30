Собственники недвижимости в Чувашии проверили, как оценили их объекты

Чебоксары, , 15:51 — REGNUM В управлении Росреестра по Чувашии подвели итоги акции для жителей республики «Изучи проект отчета об определении кадастровой стоимости». В ведомство приходили представители здравоохранения, чтобы проверить, как оценили здания больницы, обращались за консультацией владельцы торговых центров и магазинов, подходили собственники квартир и частных домов. В ходе сверки данных выявлялись сведения, требующие уточнения, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

В рамках акции представители Росреестра продемонстрировали, как найти по кадастровому номеру объект недвижимости в фонде данных на портале. Представитель бюджетного учреждения «Чуваштехинвентаризация» минюста Чувашии разъяснял, как определяется кадастровая стоимость, какие данные использовались и как можно подать замечания при обнаружении ошибок.

«Приходили представители здравоохранения, чтобы проверить, как оценили здания больницы, обращались за консультацией владельцы торговых центров и магазинов, подходили собственники квартир и частных домов», — сообщила начальник отдела кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра Светлана Андреева.

В ходе сверки данных выявлялись сведения, которые необходимо уточнить.

«В одном случае не совсем верно был указан год постройки здания. При оформлении документов собственник указал 2003 год вместо 1969. Или владелец магазина указал, что у него не просто магазин, а торговый центр, как он сам пояснил: в центре села же находится, вот отсюда и наименование «торговый центр». У торгового центра совсем другая кадастровая стоимость, чем у простого универмага. И еще один случай: неверно был указан материал стен частного дома — вместо щитовой у нас фигурировал деревянный. Казалось бы разница не большая, но это тоже имеет значение для определения кадастровой стоимости», — говорит замдиректора «Чуваштехинвентаризации» Алексей Змеев.

Были удивлены кадастровой стоимостью своих квартир пенсионерки, пришедшие на мероприятие. По сравнению с предыдущей оценкой стоимость их квартир в 2018 году снизилась. Ведь чем ниже кадастровая стоимость, тем ниже налог на недвижимость.

Как отметили участники акции, самостоятельно разобраться в проекте отчета очень сложно, а когда все разъясняется на простом и доступном языке, да еще и в индивидуальном порядке — все становится предельно ясно.

Напомним, приём замечаний по проекту отчёта завершается 11 сентября 2018 года. Всего в Чувашии пересматривается кадастровая стоимость 764 тыс. объектов капитального строительства и 135 тыс. земельных участков в составе земель промышленности и другого специального назначения. Ранее оценка проводилась в 2012—2013 годах.