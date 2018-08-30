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«Сохранение льгот по налогам на имущество и ЖКУ – это здраво»

Экономика

Кроме того, правильно, что женщинам снизили пенсионный возраст и дали преференции многодетным матерям, заявил эксперт

Ульяновск, 30 августа 2018, 15:25 — REGNUM  Поскольку я эксперт в области здорового образа жизни. то считаю, что пенсионный возраст напрямую должен быть связан с продолжительностью жизни населения. На сегодняшний день граждане в России не на столько долго живут, как в западных странах, поэтому повышение пенсионного возраста слишком преждевременный шаг, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Общественной палаты Ульяновской области, врач Владимир Малинин.

Видимо, с экономической точки зрения эксперты правы, пенсионная система может лопнуть, это, конечно, недопустимо. Но может быть надо искать какие-то другие компромиссы, чтобы этого не произошло, и вкладывать значительно больше средств, чем сейчас, в здоровый образ жизни населения, чтобы люди реально жили дольше. Вот когда продолжительность жизни будет приближаться к заявленному в послании президента РФ возрасту 80+, тогда и нужно поднимать пенсионный возраст.

«В телеобращении президента РФ Владимира Путина импонирует то, что он предложил сохранить льготы по налогам на имущество и услуги ЖКХ — это здраво и хорошо. Кроме того, вызывает положительные эмоции, что женщинам снизили пенсионный возраст и дали преференции многодетным матерям. А сам пенсионный возраст, который прозвучал — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин пока не соответствует продолжительности жизни в стране», — высказал свое мнение Малинин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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