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В Оренбургской области пресекли ввоз 60 тонн дынь из Казахстана

Экономика

На 40 тонн дынь отсутствуют фитосанитарные сертификаты

В Оренбургской области пресекли ввоз 60 тонн дынь из Казахстана
Daria-Yakovleva
Дыни

Оренбург, 30 августа 2018, 15:15 — REGNUM  В Оренбургской области сотрудники областного управления Россельхознадзора пресекли ввоз 60 тонн дынь из Казахстана, сообщили 29 августа в пресс-службе ведомства.

При проведении контроля было установлено, что на 40 тонн дынь отсутствуют фитосанитарные сертификаты, а 20 тонн дынь ввозились с недействительными сертификатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа сотрудники управления Россельхознадзора по Омской области пресекли ввоз из Казахстана 210,3 тонны плодоовощной продукции. Было задержано 11 грузовых автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области пресечен ввоз 210 тонн фруктов из Казахстана

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Экономика Казахстана
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