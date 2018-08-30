Цены на газ повысят: МВФ «додавливает правительство Украины — эксперт

Киев, , 15:10 — REGNUM Эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук прогнозирует, что правительство Украины поднимет цены на газ для населения, чтобы получить очередной кредит от Международного валютного фонда. Об этом Корольчук заявил 30 августа в эфире телеканала Newsone.

«Это закономерный процесс, что МВФ додавливает правительство Украины (в вопросе повышения цен на газ для населения — ИА REGNUM ). Другой вопрос, каким будет объем субсидий для потребителей… Сегодня именно «Нафтогаз Украины» является двигателем повышения цен на газ для населения», — считает Корольчук.

При этом он обвинил руководства «Нафтогаза» в саботаже программы увеличения добычи собственного газа.

«Мы действительно переплачиваем за газ. Часть переплаты должна была направляться на увеличение добычи газа. Но мы видим, что последние два года не происходит увеличения добычи газа. Более того, «Укргаздобыча» заявляет, что могут быть тенденции к снижению добычи газа. А деньги у «Нафтогаза» есть, но они лежат на счету», — пояснил Корольчук.

По его словам, госкомпания «Укргаздобыча» может обеспечить своим газов украинских потребителей.

«Более того, «Нафтогаз Украины» включает эти деньги (полученные от продажи газа на Украине по спекулятивным ценам — ИА REGNUM ) в свою прибыль. То есть они показывают, что получили 39 млрд грн (1,387 млрд долл — ИА REGNUM. ) прибыли. Но одновременно они не перечислили эти средства «Укргаздобыче». Они не вкладывают в развитие, увеличение добычи газа. У нас достаточно газа для потребностей внутренних потребителей, вместе с теплокоммунэнерго», — подытожил Корольчук.

Ранее, в августе 2018 года, госкомпания «Укртрансгаз» проинформировала, что за первые семь месяцев 2018 года Украина сократила добычу природного газа на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем добытого газа составил 11,972 млрд кубометров. Тем не менее крупнейшая газодобывающая компания «Укргаздобыча» за январь-июль 2018 года нарастила добычу «голубого топлива» на 0,73% — до 8,84 млрд куб. м. Компания за первые семь месяцев текущего года добыла 610,3 млн куб. м газа. Остальные газодобывающие компании — 2,52 млрд куб. м.

Как сообщалось, 28 августа кабмин Украны продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливало фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (247 долл) за 1000 м³ населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго. Предполагалось, что постановление будет действовать с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018-го, но позже в документ внесли изменения и продлили срок его действия до 1 сентября 2018 года.

Напомним, в декабре 2017 года в МВФ заявили, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. Миссия МВФ будет в Киев с 6-го по 19 сентября 2018 года для обсуждения экономической политики, финансовой помощи и разработки проекта бюджета Украины на 2019 год.