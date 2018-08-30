Экс-руководителей компании «Архыз» начали судить, обвиняя в мошенничестве

Ставрополь, , 14:51 — REGNUM Промышленный районный суд Ставрополя приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших руководителей группы компаний «Висма», производящей минеральную воду под брендом «Архыз», обвиняемых в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

Бывший гендиректор и владелец ЗАО «Висма» Валерий Герюгов и его подчиненные — топ-менеджеры компании Люаза Дорошенко и Улан Борлаков — обвиняются в том, что в 2012—2014 гг., используя поддельные документы, получили кредиты Сбербанка на сумму 1,7 млрд рублей.

В 2014 году заемщики начали процедуру банкротства, а заемные средства, как считают следователи, были похищены через фиктивные сделки с компаниями, не ведущими реальной финансово-хозяйственной деятельности. Как отмечает пресс-служба «Сбербанка», в 2017 году постановлениями следователя, Сбербанк был признан потерпевшим и гражданским истцом в рамках данного уголовного дела.

Расследование длилось более года. В апреле 2017 года Герюгова задержали в Москве. 13 августа 2018 года Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по обвинению Герюгова, Дорошенко и Борлакова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере»). 16 августа дело поступило в Промышленный районный суд Ставрополя. 29 августа по инициативе защиты обвиняемых судья Мальцева провела предварительное слушание, в ходе которого отклонила ходатайство о прекращении дела.

Валерий Герюгов не признает себя виновным, и защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Однако суд посчитал требование Герюгова и его защитников необоснованным и отказал в его удовлетворении, так же как и в рассмотрении его дела судом присяжных, так как для дел подобной категории закон этого не предусматривает.

По мнению потерпевших и гражданского истца, просьба защиты о проведении предварительного слушания и заявление на нем необоснованных ходатайств может быть попыткой Герюгова затянуть судебное разбирательство и отсрочить вынесение приговора, который может принести ему до 10 лет лишения свободы.

Рассмотрение дела и так может затянуться — суду необходимо детально изучить 95 томов уголовного дела и разобраться в его обстоятельствах. Кроме того, как отмечается, в деле могут появиться новые фигуранты уже по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство). Проверку на наличие признаков фиктивного банкротства следственные органы проводят по заявлению конкурсных управляющих ГК «Висма», и намерены завершить ее до конца этого года.

В рамках процесса могут быть выделены и новые уголовные дела — кроме дела о преднамеренном банкротстве Герюгов и его подчиненные могут быть обвинены в хищении активов ЗАО «Висма». Так, например, в ходе следствия часть оборудования компании было найдено следователями на альтернативной площадке по добыче и розливу воды «Софийский ледник"/ООО «Мастер плюс» созданной Герюговым В.А. за счет кредитных средств. Кроме того, следствие подозревает, что обвиняемые организовали хищение находившейся в залоге готовой продукции группы «Висма».

Судье предстоит изучить и другие материалы уголовного дела, подтверждающие причинение обвиняемыми умышленного ущерба Сбербанку, провести допросы множества свидетелей, среди которых называют не только сотрудников ГК «Висма» и ООО «Софийский ледник"/ООО «Мастер Плюс», но и брата Валерия Герюгова — Владимира, «доверенного держателя актива» Александра Холина, главного федерального инспектора по Тюменской области А. Руцинского, имя которого уже появлялось в СМИ в связке с Герюговым.

В связи со сложностью процесса, отклонив ходатайства Герюгова и его защиты, судья продлила домашний арест Герюгову до конца февраля следующего года, определив местом его нахождения г. Черкесск.

Потерпевшая сторона удовлетворена началом процесса. Как подчеркивает пресс-служба «Сбербанка», «банк удовлетворен результатом сегодняшнего судебного разбирательства и продолжит активные действия по взысканию задолженности в рамках гражданского иска заявленного в рамках уголовного дела. Сбербанк продолжит защищать интересы банка и его акционеров всеми предусмотренными законодательством способами».

Следующее заседание, на котором суд приступит к рассмотрению дела по существу назначено на 12 сентября.