«Аэрофлот» хочет сделать выбор места в самолёте платным

Москва, , 14:39 — REGNUM Уже в ближайшее время пассажиры компании «Аэрофлот», возможно, не смогут бесплатно выбирать место в салоне самолёта. Эту услугу наравне с рядом других авиакомпания намерена сделать платной. Как уточнили в компании, за счёт введения в 2018—2019 годах нескольких платных сервисов для пассажиров «Аэрофлот» намерен бороться с растущими расходами компании. Это следует из размещённой на сайте презентации для инвесторов.

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Так, помимо платного выбора места в самолёте для пассажиров, купивших дешевые билеты, деньги планируется взимать за возможность повысить категорию билета. Кроме того, авиакомпания намерена предоставить пассажирам возможность в режиме онлайн доплачивать за перевозку багажа и платить за выбор питания в Sky-cafe.

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Добавим, что, согласно финансовой отчётности за шесть месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, выручка группы «Аэрофлот» увеличилась на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 265 822 млн рублей. Выручка от регулярных пассажирских перевозок выросла на 14,6% до 215 969 млн рублей. Это связано с ростом пассажиропотока, который за январь-июнь составил 8,2% и вырос до 24,9 млн пассажиров.

При этом возросли и расходы компании. Так, затраты на авиационное топливо за шесть месяцев 2018 года увеличились на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 77 885 млн рублей. Расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров составили 48 634 млн рублей, увеличившись на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в основном за счет роста объемов перевозок и увеличения аэропортовых сборов.