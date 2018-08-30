ВРП Московской области достиг 4 трлн рублей

Красногорск, , 14:37 — REGNUM В Московской области рост валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году составил 4% и показатель достиг 4 трлн рублей, заявил 30 августа губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на портале президента России.

По словам Воробьева, экономика области стабильно развивается. Прирост ВРП в 4% — ежегодный: по итогам 2017 года область демонстрировала схожие показатели.

«Что касается доходов, то они тоже стабильны. В этом году мы надеемся сплюсовать на 10%. Для нас это важно, потому что регион растёт, каждый год прибавляет 90−95 тысяч человек», — заявил Воробьев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодный прирост населения, по мнению губернатора Московской области, является одной из причин не решенной до сих пор проблемы нехватки в регионе школ и детских садов.

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