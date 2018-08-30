Четверг, 30 Августа 2018 года
15:43:19 МСК

ВРП Московской области достиг 4 трлн рублей

Экономика

По словам Воробьева, экономика области стабильно развивается

Красногорск, 30 августа 2018, 14:37 — REGNUM  В Московской области рост валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году составил 4% и показатель достиг 4 трлн рублей, заявил 30 августа губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на портале президента России.

По словам Воробьева, экономика области стабильно развивается. Прирост ВРП в 4% — ежегодный: по итогам 2017 года область демонстрировала схожие показатели.

«Что касается доходов, то они тоже стабильны. В этом году мы надеемся сплюсовать на 10%. Для нас это важно, потому что регион растёт, каждый год прибавляет 90−95 тысяч человек», — заявил Воробьев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодный прирост населения, по мнению губернатора Московской области, является одной из причин не решенной до сих пор проблемы нехватки в регионе школ и детских садов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Казалось бы, решили проблему»: Воробьев пояснил президенту нехватку садов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регионы России в условиях финансового кризиса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить