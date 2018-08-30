На ремонт набережной во владимирском Гороховце выделили 375 млн рублей

Гороховец, Владимирская область, , 14:18 — REGNUM В городе Гороховец (Владимирская область), который в июле 2018 года отметил 850-летие, благоустроят набережную реки. Согласно постановлению, подписанному губернатором Светланой Орловой, на работы планируется потратить 375 млн рублей. Большая часть средств — 275 млн рублей — будет выделена из областного бюджета, еще 75 млн и 25 млн рублей — из федерального и местного бюджетов.

Работы пройдут в 2018 и 2019 годах. Так, до конца 2018 года планируют потратить 97,5 млн рублей, а в 2019 году — почти 278 млн. На эти деньги на набережной реки Клязьма должна появиться пешеходная зона со смотровыми площадками, оборудованными спусками к реке, лестницами и дорожками к пляжу.

ИА REGNUM напоминает, что 21 июля Гороховец отметил 850-летие. На подготовку к празднованию было получено 940 млн рублей. Помимо благоустройства и реставрации памятников, в городе также велась работа по вхождению исторического центра в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В августе стало известно, что Гороховец стал одним из победителей конкурса «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений». Город получил 9,5 млн долларов.

Ранее Светлана Орлова пообещала построить набережную во Владимире. Ее стоимость должна составить 3,5 млрд рублей, проект якобы сейчас проходит согласование в Минстрое, а начало строительства запланировано на 2019 год.

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