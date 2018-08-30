Россия – не основной, а единственный инвестор Украины

Киев, , 14:12 — REGNUM В среду, 30 августа, в Государственной службе статистики Украины сообщили, что по итогам первого полугодия Россия стала крупнейшим иностранным инвестором Украины. На ее долю приходится около трети всех иностранных вложений.

С учетом того, какую политику в отношении России ведет (а особенно — декларирует) майданная власть, такая статистика может показаться странной. Но ведь все еще интереснее: Россия не основной, а de facto единственный иностранный инвестор Украины.

Второе и третье место в списке заняли соответственно Кипр и Нидерланды. Что это за кипрские и нидерландские инвесторы? А это оффшоры. И речь идет либо об украинских, либо — вновь о российских деньгах.

И лишь ниже, с огромным отставанием, расположились Австрия, Польша, Франция, Великобритания и все остальные страны. И все они в совокупности инвестировали заметно меньше, чем Россия.

Может обратить на себя внимание многозначительное отсутствие в этом списке главного союзника, чтобы не сказать хозяина, майданной власти, то есть США. Вкладываться в политически нужные госперевороты там готовы, выбрасывать деньги в пропасть майданной «экономики» — нет.

Примерно так же устроена и экономическая политика Евросоюза. Присутствуют лишь фрагментарные инвестиции по случаю. В остальном Украина должна брать кредиты под высокие проценты, закупать ненужную ЕС продукцию и поставлять дешевую рабочую силу. Плюс военно-политический подтекст.

Для западных инвесторов такого понятия, как «экономика Украины», не существует в природе. Украина — это не государство, а территория и набор политиков. Там катастрофическая социально-экономическая ситуация, технологическая отсталость и полное отсутствие защиты частной собственности. Никакой частный инвестор ни при каких обстоятельствах туда не пойдет.

Майдан такая ситуация полностью устраивает. Единственное, чего они хотят — чтобы развал Украины в экономическом смысле этого слова проходил под их руководством. И неподалеку от их кошелька.

Причины сохраняющегося высокого уровня российских инвестиций понятны. Наработанные связи и цепочки. Близкий и понятный рынок. Отношение к политике как к чему-то постороннему. В конец концов, контакт с местными олигархами, которые иногда больше государства, а иногда — вместо него. При таких вводных многие считают возможным и нужным рисковать.

Масштаб рисков тоже всем понятен. Историю про Сбербанк никто не забыл. Разрешения майданного правительства не платить России долги — тоже. Но если в военно-технической сфере игры с майданным огнем невозможны, то в других отраслях рисковые парни все еще находятся.

Русская (хотя в данном случае — украинская) рулетка предполагает примерно такой выбор: либо ты сумеешь долгое время уклоняться от политики, а в час Х успеешь выйти в кэш, либо майдан с олигархами все-таки съедят тебя. По случаю.