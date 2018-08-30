В Ярославле установили более тысячи новых контейнеров для мусора

Ярославль, , 14:04 — REGNUM В Ярославской области завершается подготовка к началу работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. По результатам конкурсных процедур таким оператором стало ООО «Хартия». Региональные власти заявляют, что работа оператора будет вестись под контролем областного правительства, в частности, департамента охраны окружающей среды и природопользования.

В рамках подписанного в мае соглашения между нашим департаментом и ООО «Хартия» в регионе проведены подготовительные мероприятия. До 31 декабря 2026 года компания будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора и нести за это ответственность. «Хартия» заменит в Ярославской области контейнеры для сбора ТКО, обновит парк мусоровывозящей техники, приведет в нормативное состояние полигоны, организует работу сортировочных и перегрузочных станций», — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

По словам Дмитрия Пенькова, работа единого оператора позволит сделать отрасль экологически безопасной. В «Хартии» заявляют, что готовы к началу работы.

Подготовлен новый современный парк спецтехники. Среди них — мусоровозы, бункеровозы и мультилифты, предназначенные для подъема больших контейнеров весом 20 тонн. В селе Брейтово, где с марта этого года реализуется пилотный проект по сбору и вывозу мусора, уже в стопроцентном объеме завершены все работы по установке контейнеров и обустройству контейнерных площадок современного образца в соответствии с СанПиН. За пять дней в Ярославле установлено 1067 новых контейнеров для сбора ТКО. Все они соответствуют нормам экологической безопасности. До 1 сентября замена контейнеров в областном центре будет завершена на 100 процентов», — сказал заместитель генерального директора ООО «Хартия» Виталий Шубин.

«Хартия» работает в регионе уже второй год в ряде районов города и области в качестве одного из участников рынка. Региональные власти позитивно оценивают работу предприятия — оно внедряет новую технику, оборудованную системой ГЛОНАСС, меняет контейнеры, внедряет раздельный сбор мусора. Как говорят в департаменте охраны окружающей среды, в Угличе работа «Хартии» привела к уменьшению объемов мусора, вывозимого на полигон, на 15 процентов.

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