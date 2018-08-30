«Сибирский антрацит» увеличил добычу угля на 20% за год

Новосибирск, , 13:59 — REGNUM Объем добытого угля на шахтах «Сибирского антрацита» составил 7,9 млн тонн за год (по 1 августа 2018 года), что на 20% превышает показатель предыдущего периода, сообщила 30 августа пресс-служба «Сибирского Антрацита» со ссылкой на главу компании Анастасию Попрыгаеву

Торжественное мероприятие, посвященное итогам работы предприятия, прошло в конце прошлой недели в новосибирском Дворце культуры железнодорожников. Обращаясь к гостям, Анастасия Попрыгаева сообщила, что рекордный показатель был достигнут в июле, когда предприятие добыло 828 тысяч тонн антрацита.

Она пояснила, что недостаточно просто добыть антрацит, его важно продать, а для этого нужно отгрузить востребованный продукт. Поэтому на предприятии продолжили развивать железнодорожную инфраструктуру: модернизировали две станции, увеличили количество железнодорожных путей. Была создана дочерняя компания «Сибантрацит Логистик», которая оперирует отгрузкой трех горнодобывающих предприятий с общим объемом отгрузки 29 тысяч вагонов ежемесячно.

Отмечается, что минувший шахтерский год стал годом отгрузки, а следующий объявлен годом инженерного подхода к делу.

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