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ПРООН и Япония подарили МЧС Киргизии 22 внедорожника

Экономика

... и технику для разбора завалов

Бишкек, 30 августа 2018, 13:54 — REGNUM  Представители Программы развития ООН и посольства Японии сегодня, 30 августа, передали министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии 22 новых специально оборудованных внедорожника «Nissan», пишет пресс-служба правительства.

Подаренные киргизским спасателям автомобили оснащены резаками, гидравлическими и пневматическими инструментами, а также другим оборудованием для разбора завалов, организации проходов и проемов, извлечения пострадавших, альпинистским снаряжением и осветительными приборами.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Японии совместно с различными подразделениями ООН периодически оказывают техническую и материальную помощь министерству здравоохранения и министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии.

Так, в частности, киргизстанские спасатели в марте 2014 года получили в подарок 6 аварийно-спасательных машин, а в апреле 2017 года в родильное и детское отделения Джалал-Абадской больницы поступили реанимационное оборудование и другая медицинская спецаппаратура.

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