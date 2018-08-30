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ММК завершает экологический проект стоимостью 660 млн рублей

Экономика

Благодаря реализации проекта сброс вод в Магнитогорское водохранилище будет исключен

Магнитогорск, Челябинская область, 30 августа 2018, 13:46 — REGNUM   Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», г. Магнитогорск Челябинской области) завершает строительство разделительной дамбы на местном водохранилище, с возведением которой удастся исключить сбросы в водоем.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, общая стоимость реконструкции системы оборотного водоснабжения ММК составит 660 млн рублей. Срок сдачи сооружения намечен на октябрь. Благодаря реализации проекта сброс вод в Магнитогорское водохранилище будет исключен.

ММК не первый год осуществляет масштабную экологическую программу, среди прочего инвестируя значительные ресурсы в охрану водных объектов. Всего в период с 2007 по 2017 г. на реализацию мероприятий по снижению и предотвращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты компания направила почти 8 млрд рублей, что позволило сократить сбросы на 28 тыс. тонн в год.

Работу ММК в сфере экологии высоко оцениваются экспертным сообществом, международными организациями и правительственными службами. В июле компания получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за активное участие в мероприятиях по случаю Года экологии.

В текущем году инвестиции ММК в охрану окружающей среды запланированы на уровне 5,5 млрд рублей — это на 40% больше, чем в прошлом году. Всего же до 2025 г. компания намерена направить более 38 млрд рублей на природоохранные проекты.

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Металлургия и металлообработка
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