В Смоленской области построят первый за 30 лет льнокомбинат

Смоленск, , 13:32 — REGNUM Подготовка к строительству комбината по переработке льна началась в Сафоновском районе Смоленской области — на территории государственного индустриального парка «Сафоново». 29 августа на площадке побывал глава региона Алексей Островский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Современный льноперерабатывающий комплекс, который планирует возвести компания ООО «Русский лен» станет первым подобным предприятием в масштабах страны, построенным за последние 30 лет. Помимо льнокомбината, проект предполагает строительство льнозавода по переработке льнотресты и фабрики пряжи. Общая стоимость реализации проекта по строительству комплекса оценивается в 2 млрд рублей: мощность комбината будет рассчитана на переработку 10 тысяч тонн льнотресты, выпуск льносмесовой пряжи составит четыре тысячи тонн в год. Работу на новом предприятии получат 220 человек. В перспективе смоленский комбинат может стать крупнейшим предприятием по переработке льна в Российской Федерации. Сырье инвестор рассчитывает закупать, прежде всего, у местных производителей: компания готова к заключению контрактов на покупку льноволокна у сельхозпроизводителей региона, в будущем намерена самостоятельно заняться выращиванием льна-долгунца для получения из него льнотресты. Инвестор уже организовал в Вяземском районе экспериментальную площадку на 68 гектаров.

В настоящее время на площадке проведено выравнивание и частичная расчистка территории, построен первый пусковой комплекс, включающий два склада для хранения льнотресты, лабораторию и весовую. Общая площадь застройки составляет 15 гектаров. Сдача льнозавода запланирована на четвертый квартал 2019 года. В течение двух-трех лет планируется завершить строительство фабрики пряжи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее смоленские власти заявляли о планах увеличить доходность льняного комплекса региона к 2030 году в 48 раз и получить 9 млрд рублей выручки от реализации льнопродукции, доведя ее объем до 30% от общей выручки сельскохозяйственного производства.