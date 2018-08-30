Чулочно-трикотажную фабрику в Чувашии будут банкротить

Чебоксары, , 13:19 — REGNUM В Чувашии на первом собрании комитета кредиторов ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ), владельцем которого является предприниматель Владимир Ермолаев, принято решение о следующем этапе банкротства. Кредиторы предложили обратиться в суд с ходатайством о признании фабрики банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Временный управляющий проинформировал об итогах проведения первого собрания кредиторов фабрики, где было рассмотрено 16 вопросов. Участники не приняли к сведению отчёт управляющего о проведении процедуры наблюдения и приняли решение о следующем этапе банкротства фабрики — с обращением в арбитражный суд Чувашии о признании ЧТФ банкротом и об открытии конкурсного производства. Принято решение об образовании комитета кредиторов, в который вошли три человека: Сергей Львов, Мария Алексеенко и избранный представителем собрания кредиторов Юрий Федосеев.

Временный управляющий компании также сообщил об отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства и уведомляет о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства.

«Проверка не проведена по причине непредставление должником первичных документов в полном объеме», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2018 года по заявлению налоговой службы в отношении ЧТФ введена процедура наблюдения. УФНС по Чувашии просила признать общество несостоятельной (банкротом), включить в реестр требований кредиторов задолженность по обязательным платежам в бюджет 12 652 826 рублей 88 копеек. Одним из наиболее крупных кредиторов является Сбербанк. Согласно решению суда от 7 июня 2018 года, в реестр требований кредиторов должника (третья очередь) включено требование в размере 239 652 369 рублей 12 копеек долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника».

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