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В Италии ждут «бури» из-за новых рейтингов Fitch

Экономика

Ожидается, что Fitch сохранит рейтинг Италии на уровне BBB, но прогноз сменится на «негативный»

Рим, 30 августа 2018, 13:18 — REGNUM  В ближайшие дни Италию ждет экономическая «буря» из-за публикации новых рейтингов агентства Fitch, которые впервые будут касаться деятельности уже нового правительства Италии, передает Affari Italiani в четверг, 30 августа.

По данным источников издания, в сообщении Fitch будет сказано, что экономические инициативы новой власти и разногласия внутри коалиционного правительства создают в экономике проблемы и атмосферу неопределенности.

Скорее всего, Fitch сохранит национальный рейтинг Италии на уровне BBB, но прогноз со «стабильного» сменится на «негативный», полагают авторы.

В правительстве в свою очередь связывают сложности на бирже с так называемой «атакой спекулянтов». По этой версии, альянс крупного бизнеса, брюссельских чиновников и итальянской оппозиции недоволен политикой нового правительства и намерен нанести ему «ответный удар» на бирже, в том числе посредством искусственного занижения рейтингов.

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Крупный бизнес по этой версии не устраивает государственнические настроения в правительстве (проявившиеся, в частности, в разговорах о национализации дорог и разрыве крупных концессий), евробюрократов — независимость Италии в вопросе о мигрантах, а оппозицию — продолжающееся снижение собственных рейтингов и рост поддержки правительства.

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Экономика Италии
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