Украину призвали арестовать российские активы в стратегических отраслях

Киев, , 13:08 — REGNUM Киев должен запретить приток российских инвестиций в стратегические отрасли экономики Украины — энергетику, машиностроение, СМИ. Об этом 30 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил экономист Борис Кушнирук.

«Что касается российских инвестиций, они не должны идти в стратегические отрасли или сферы, которые касаются безопасности, например, информационной. Поэтому сегодня все обсуждают ситуацию вокруг «112 канала» и «Newsone». Мы не знаем, кто является конечным бенефициаром, еще меньше понятно, какие у них источники финансирования, потому что мы понимаем, что на сегодняшний момент все телеканалы убыточные. Это также касается и других отраслей. Мы должны требовать у номинальных акционеров максимальной прозрачности по установлению реального бенефициара… Если этот вид деятельности предусматривает лицензирование, то нужно отбирать лицензии», — призвал Кушнирук.

Он призвал Киев арестовать активы стратегических предприятий, которые контролируются российским бизнесом, чтобы защитить национальную безопасность Украины.

«Если речь идет о стратегическом предприятии, должен быть наложен арест на активы. Когда инвестиции из России идут открыто, мы хотя бы осознаем, что это Россия. Представьте, что они приходят из какого-то Кипра или Нидерландов, а в реальности, это только прокладка и мы не знаем от кого на самом деле инвестиции. Когда речь идет о стратегических отраслях экономики — энергетика, машиностроение, СМИ, в этом случае мы должны четко понимать, кто является конечным, реальным собственником, а не номинальным и откуда у него деньги… Государство должно иметь инструментарий, который позволяет остановить эти инвестиции и деятельность предприятия, потому что в дальнейшем это может грозить безопасности Украины», — добавил Кушнирук.

При этом он признает, что Украина привлекает незначительные объемы прямых инвестиций.

«1 млрд долл — это очень незначительная сумма инвестиций. Когда речь идет о прямых инвестициях, то это инвестиции в акционерный капитал и долговые инструменты. Если материнская компания дала в долг средства своей дочерней компании, то это будет отражаться как прямая инвестиция. Они могут быть временными. При этом они не имеют стратегического значения для экономики. Проблема заключается в том, что у нас общий объем инвестиций очень маленький», — подытожил экономист.

Как сообщалось, ранее государственная служба статистики Украины проинформировала, что с января по июнь 2018 года Россия инвестировала в Украину 436 миллионов долларов, заняв первое место по объему инвестиций. На второй строчке оказался Кипр с 219 миллионами долларов. На третьем — Нидерланды (207,7 миллиона). Инвестиции из остальных стран не превысили отметку в 60 миллионов долларов.

Отмечается, что за первое полугодие 2018 года в украинскую экономику иностранные инвесторы вложили 1,259 миллиарда долларов. Из них 59,6% (750 миллионов долларов) пошли в финансовую и страховую отрасли, 9,6% — в сферу торговли, 8,2% — в промышленность.