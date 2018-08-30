Концессионеры платных дорог Италии выплатили акционерам 20 млрд евро

Рим, , 13:08 — REGNUM Частные концессионеры платных дорог Италии «сидят на золотой горе» размером в 32 млрд евро и за последние годы выплатили своим акционерам почти 20 млрд евро дивидендов, сообщает Il Sole 24 Ore в четверг, 30 августа.

Журналисты издания проанализировали опубликованные министерством инфраструктуры и транспорта тексты концессионных соглашений. В министерстве приняли решение о публикации после трагедии с обрушением моста в Генуе. Власти считают условия концессий (которые заключались прежними правительствами) несправедливыми и намерены как минимум пересмотреть их, а как максимум — национализировать отрасль.

Самая большая из «золотых гор» «лежит» как раз под компанией Autostrade, отвечавшей в том числе и за генуэзский мост. За 10 лет работы компания получила 23 млрд евро прибыли, из которых 14 млрд евро были выплачены акционерам.

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».