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Концессионеры платных дорог Италии выплатили акционерам 20 млрд евро

Экономика

Две трети этой суммы получили акционеры компании Autostrade, которая отвечала за обрушившийся генуэзский мост

Концессионеры платных дорог Италии выплатили акционерам 20 млрд евро
Martin Sanchez
Дорога. Рокка-Пия, Италия

Рим, 30 августа 2018, 13:08 — REGNUM  Частные концессионеры платных дорог Италии «сидят на золотой горе» размером в 32 млрд евро и за последние годы выплатили своим акционерам почти 20 млрд евро дивидендов, сообщает Il Sole 24 Ore в четверг, 30 августа.

Журналисты издания проанализировали опубликованные министерством инфраструктуры и транспорта тексты концессионных соглашений. В министерстве приняли решение о публикации после трагедии с обрушением моста в Генуе. Власти считают условия концессий (которые заключались прежними правительствами) несправедливыми и намерены как минимум пересмотреть их, а как максимум — национализировать отрасль.

Самая большая из «золотых гор» «лежит» как раз под компанией Autostrade, отвечавшей в том числе и за генуэзский мост. За 10 лет работы компания получила 23 млрд евро прибыли, из которых 14 млрд евро были выплачены акционерам.

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».

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Экономика Италии
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