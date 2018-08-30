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Увеличить размеры пенсии: алтайский единоросс — об обращении Путина

Экономика

Депутата Алтайского краевого Законодательного собрания (фракция «Единая Россия») и глава отделения Пенсионного фонда по Алтайскому краю Борис Трофимов назвал бесспорный плюс, обозначенный в президентском пенсионном послании

Барнаул, 30 августа 2018, 13:07 — REGNUM  Бесспорным плюсом в телеобращении российского президента Владимира Путина по вопросам пенсионной реформы стало определение категории людей «предпенсионного возраста». О том, что позиция президента, касающаяся досрочного выхода женщин с детьми на пенсию, абсолютно оправдана, отметил депутат АКЗС («Единая Россия») и глава отделения Пенсионного фонда по Алтайскому краю Борис Трофимов, комментируя ИА «ПолитСибРу» вопросы реформирования пенсионного законодательства.

По его мнению, не стоит забывать главную цель изменений пенсионного законодательства — увеличение размеров пенсии.

«Президент четко сказал, что это обязательно должно найти отражение в законодательстве», — резюмировал Борис Трофимов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с телеобращением к народу по поводу пенсионной реформы российский президент выступил 29 августа. Изложенные им доводы широко обсуждаются политиками и общественностью.

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Пенсионная реформа
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