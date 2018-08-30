«Нафтогаз Украины» заявил, что не «старается задушить» «Газпром»

Киев, , 13:01 — REGNUM Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» подтвердила арест акций компании оператора газопровода «Голубой поток» «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.», которые принадлежат российскому «Газпрому». «Нафтогаз» призывает «Газпром» выполнить решение Стокгольмского арбитража и погасить задолженность перед украинской компанией в 2,5 млрд долл.

«Есть такое. Говорят, люди жалуются, что мы вроде стараемся задушить их компанию. Арестовываем активы, западные банки не дают финансирование, приходится одалживать у российских пенсионеров. Оно нам надо? Выплатите же долг, и все. Ежедневно полмиллиона добавляется», — призвал «Нафтогаз» на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич также признал наличие проблем для «Голубого потока» из-за нежелания «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража.

«Сгорел этот поток с мая и углей не осталось. Как пить дать. Суд Амстердама в конце мая этого года арестовал акции проектной компании газопровода «Голубой поток» Blue Stream Pipeline Company по требованию «Нафтогаза», — написал Марунич в Фейсбуке.

Как сообщалось, 29 августа окружной суд Амстердама по иску «Нафтогаза» наложил арест на акции компании оператора газопровода «Голубой поток» «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.», которые принадлежат российскому «Газпрому». При этом арест был наложен на погашение задолженности «Блю Стрим Пайплайн Компани» перед «Газпромом».

"30 мая 2018 года на акции организации «Блю Стрим Пайплайн Компани», принадлежащие «Газпрому», наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда Амстердама», — говорится в отчете «Газпрома».

«Блю Стрим Пайплайн Компани» — совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni, которое было создано для реализации проекта строительства газопровода «Голубой поток» из России в Турцию.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогаз Украины» штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. В свою очередь «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

30 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.