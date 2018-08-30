Проект домостроительного завода в Чувашии может стать приоритетным

Чебоксары, , 12:40 — REGNUM В Чувашии приоритетных инвестиционных проектов может стать больше. На последнем заседании совета по инвестиционной политике был поддержан проект по строительству завода обьёмно-блочного домостроения, его рекомендовали включить в число приоритетных для оказания нефинансовых мер государственной поддержки, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На заседание совета по инвестиционной политике был вынесен проект «Строительство завода объемно-блочного домостроения», с которым обратилось ООО «Завод объемно-блочного домостроения» («Завод ОБД»). Согласно данным инвестпортала, стоимость проекта оценивается в 693 млн рублей (собственные и заёмные средства), срок реализации — до 2022 года.

Инвестор попросил включить проект в число приоритетных с целью оказания нефинансовых мер господдержки в виде предоставления земельного участка, находящего в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Предполагается, что завод будет построен в границах Лапсарского промышленного узла. Члены совета по инвестиционной политике поддержали обращения.

Также в рамках заседания рассмотрен проект распределения бюджетных средств на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Согласно представленным данным, в 2019 году объём государственных инвестиций оценивается в 1,12 млрд рублей.

Напомним, совет по инвестиционной политике является постоянно действующим совещательным органом правительства Чувашии. Он обеспечивает «проведение единой государственной инвестиционной политики, создание благоприятных условий для эффективного использования инвестиционных ресурсов в соответствии с основными приоритетами экономической политики». Среди его основных задач — повышение инвестиционной привлекательности Чувашии, развитие приоритетных направлений экономической деятельности и решение ключевых социальных задач, а также координация органов исполнительной власти в сфере развития государственно-частного партнерства.