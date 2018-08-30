На Ставрополье снизили нормативы накопления ТБО для школ, детсадов и парков

Ставрополь, , 12:27 — REGNUM В Ставропольском крае принято решение о снижении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для отдельных категорий юридических лиц. Соответствующий приказ подписал министр ЖКХ СК Роман Марченко, сообщила 30 августа пресс-служба регионального министерства.

Как пояснили в министерстве, с началом работы в северо-западной части края регионального оператора по обращению с ТКО выяснилось, что реальный объем накопленных отходов у отдельных категорий юридических лиц зачастую меньше, чем рассчитанный норматив. В итоге было решено пересмотреть эти нормативы.

Всего к тем, для кого изменятся нормативы, а значит, уменьшится и плата за обращение с твердыми коммунальными отходами, отнесены десять категорий юридических лиц. В их число, в частности, включены железнодорожные и автовокзалы, а также аэропорты (годовой норматив накопления ТБО установлен в размере 0,002 кубометра вместо 0,88 кубометра), предприятия общественного питания — кафе, рестораны (0,9 кубометра вместо 2,69 кубометра), парки отдыха (0,002 вместо 0,05 кубометра), а также дошкольные образовательные учреждения (0,39 вместо 0,83 кубометра) и общеобразовательные учреждения (0,25 вместо 0,34 кубометра). Кроме того, пояснили в министерстве, те юрлица, которые не располагаются в многоквартирном доме и имеют собственные контейнерные площадки, имеют право выбрать — платить по нормативу или объему контейнеров.

Отметим, что территориальной схемой обращения с отходами в Ставропольском крае определены четыре зоны деятельности региональных операторов. В трех из них региональные операторы уже работают, во второй зоне, к которой отнесены Андроповский, Кировский, Кочубеевский, Курский, Предгорный, Степновский районы Ставропольского края, Советский, Георгиевский, Минераловодский городские округа, а также города Георгиевск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, нова система начнет работу с 1 января 2019 года.