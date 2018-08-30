В Курске директор ликеро-водочного завода обманул налоговую на 65 миллионов

Курск, , 12:14 — REGNUM В Курске возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов коммерческим предприятием ООО «ПК «Кристалл-Лефортово», которое производит и продает ликеро-водочную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Дело возбуждено в отношении директора ООО «ПК «Кристалл-Лефортово». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, после налоговой проверки заводу доначислили налог на добавленную стоимость за 2013 год на сумму более 65 миллионов рублей. Но директор с другими руководителями предприятия уклонились от уплаты НДС, намеренно указав в налоговых декларациях ложные сведения.

Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел — преступлений против государственной власти и в сфере экономики регионального управления СК. Причиненный бюджету ущерб будет возмещен, а пока следователи выясняют все обстоятельства преступления и собирают доказательства.