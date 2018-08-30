«Хищения на госзакупках меркнут на фоне крупномасштабных бюджетных афер»

Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Главным источником «утечки» бюджетных средств являются не госзакупки, а «крупномасштабные бюджетные аферы» вроде вложения средств в ценные бумаги иностранных государств, изменить ситуацию помогла бы реальная политическая конкуренция, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 августа, депутат парламента Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, комментируя заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о распространенности коррупции.

Ранее Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ» сказал, что мнение россиян о масштабной коррупции во власти‍ «оправдано», в России еще не созданы ни государственные, ни общественные институты контроля, которые бы «ограничивали воровство», способствовать борьбе с коррупцией могут свобода слова, политическая конкуренция и реальная подотчетность органов власти избирателям, а самой коррупционной сферой являются госзакупки.

Алексей Кудрин плохо знаком с деятельностью Счетной палаты. СП — это, собственно говоря, аудитор, который следит за исполнением бюджета и, если выявляет нарушения, сообщает о них в правоохранительные органы. И была масса случаев, когда под руководством Степашина и Голиковой СП такие нарушения выявляла, но хода этим делам не давали.

Главным источником «утечки» бюджетных средств являются не госзакупки, а крупномасштабные бюджетные аферы. Такие, например, как резервные фонды, вложения средств в ценные бумаги иностранных государств, использование средств Центробанка на докапитализацию банков, размещение средств бюджета в банках, игра бюджетными средствами на фондовом рынке.

На фоне этих афер хищения на госзакупках меркнут. Там речь идет о некоем проценте. Здесь — о целых схемах.

Исправить ситуацию может политическая конкуренция. Ведь все перечисленные мошеннические схемы формально законны. При наличии политической конкуренции они бы не стали таковыми.