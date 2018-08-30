«РФ терпит от ВТО одни убытки» – Михаил Делягин о торговой войне с США

Москва, , 12:09 — REGNUM Россия не может бороться в рамках ВТО ни с американцами, ни с европейцами, потому что ее влияние в этой организации очень слабое. Об этом 30 августа корреспонденту ИА REGNUM заявильдиректор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что США инициировали спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации из-за повышения ввозных пошлин на ряд американских товаров.

«ВТО не регулирует три сферы вопросов: поставки военной продукции, не регулирует поставки биржевых товаров (поэтому жаловаться в ВТО на повышенные пошлины на алюминий и сталь немного нелепо) и принципиально не рассматривает политические вопросы, — сказал Делягин. — Поэтому если санкции мотивированы политически, то с формальной точки зрения ВТО их рассматривать не должна».

В такой ситуации, как считает Делягин, Россия попала в ту же ловушку, в которой оказались европейцы, ведущие торговую войну с США.

«Американцы ограничивают поставки биржевых товаров, а мы ограничиваем поставки не биржевых, — объяснил Делягин. — При этом мы должны понимать, что еще нобелевский лауреат [Джозеф Юджин] Стиглиц, который был старшим вице-президентом Всемирного банка, провел исследование и с изумлением обнаружил, что арбитраж ВТО устроен так, что менее развитые страны у более развитых стран в ВТО споров практически не выигрывают. О причинах этого можно разговаривать долго, но основной принцип в том, что ВТО контролируется развитыми странами».

Иными словами, по мнению Делягина, европейцы могут судиться с американцами в ВТО, потому что они имеют сопоставимое представительство в этой структуре.

«Россия не может «бодаться» в ВТО ни с американцами, ни с европейцами, потому что наше влияние там намного слабее», — констатировал экономист.

Кроме того, он предположил, что начатый американцами спор, как и все споры в рамках ВТО, будет идти очень долго и реального значения не получит. Вместо разбирательств на площадке этой организации, как полагает Делягин, РФ могла бы действовать наступательно — просто приостановив действие всех соглашений по ВТО с теми странами, которые ввели против нее санкции.

«Это не юридический шаг, как и сами санкции, — заметил Делягин. — Членство в ВТО для нас абсолютно убыточная вещь. Даже директор МВФ изумлялась тому, что РФ вступила в ВТО. Мы экспортируем товары сырьевые, а импортируем товары высокого передела. В рамках ВТО мы будем только уступать и терять».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты инициировали спор с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО). Поводом для этого стало повышение ввозных пошлин на ряд американских товаров.

«Соединённые Штаты утверждают, что дополнительные пошлины не соответствуют положениям Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле 1994 года, поскольку Россия не налагает дополнительных пошлин на аналогичные товары других членов ВТО», — сообщает ВТО.

Также отметим, что режим квотирования экспорта стали и алюминия, введенный администрацией США для некоторых стран, не будет распространен на Россию.

Послабления на поставки в США стали введены для Южной Кореи и Бразилии, а для Аргентины — на ввоз стали и алюминия.

Читайте ранее в этом сюжете: Не понравились ответные санкции: США пожаловались на Россию в ВТО

Читайте развитие сюжета: Вашингтон не стал смягчать для РФ условия экспорта стали и алюминия