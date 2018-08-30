РусГидро построит в Хабаровском крае котельную за 500 млн рублей

Советская Гавань, Хабаровский край, , 12:02 — REGNUM Дальневосточная генерирующая компания (входит в РусГидро) построит в Хабаровском крае современную котельную мощностью 16 Гкал/ч. Она придет на смену устаревшей ГРЭС в поселке Майский, сообщает 30 мая пресс-служба предприятия.

На финансирование проекта будет направлено более 500 млн рублей. На первом этапе будет завершено проектирование котельной — до конца 2018 года, затем, после определения подрядчика будет начато строительство. Отмечается, что новая котельная мощностью обеспечит теплом и горячей водой жителей поселка Майский. В качестве топлива она будет использовать уголь.

В настоящее время теплоснабжение Майского обеспечивает ГРЭС, которая была введена в эксплуатацию в 1938 году. Ее установленная мощность составляет 78,2 МВт, тепловая мощность — 15,4 Гкал/ч. Ввиду того, что дальнейшая эксплуатация электростанции признана нецелесообразной, электрическую нагрузку возьмет на себя строящаяся ТЭЦ в городе Советская Гавань, ее пуск намечен на 2019 год.

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