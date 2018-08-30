Правительство РФ решило предоставить льготы частному бизнесу

Москва, , 11:49 — REGNUM Правительство России прорабатывает льготы бизнесменам, вложившим более одного миллиарда рублей в инвестиционные проекты, известные как «специальные инвестиционные контракты 2.0» (СПИКи 2.0). Однако законопроект имеет другое рабочее название «соглашения о защите и поощрении капиталовложений в РФ». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещания с представителями бизнеса, которое прошло 27 августа у заместителя министра финансов Андрея Иванова.

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Ранее правительство отказалось от отдельного закона о спиках, однако идея помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии сверхприбыли у металлургических и химических компаний способствовала возобновлению дискуссии о более обширных мерах поддержки для частных инвесторов, чем дает закон о промышленной политике.

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Теперь правительство рассматривает предложение помощника президента как необходимость создать условия для инвестиций в проекты, связанные с целями майского указа президента Владимира Путина, — социальные, инфраструктурные, модернизации производств.

По соглашению о защите и поощрении капиталовложений подписать контракт можно будет в течение трёх лет после вступления закона в силу. Так, компании, которые готовы вложить менее 30 млрд рублей собственных средств смогут подписать его на шесть лет, а если свыше 30 млрд рублей — то на 12 лет.

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Как и в прошлой концепции, подписать соглашение можно практически в любой сфере, включая строительство, и практически с теми же исключениями — кроме производства табака, алкогольной продукции, жидкого топлива.

Напомним, как пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, «специальный инвестконтракт, или СПИК 2.0, гарантирует потенциальному инвестору благоприятные условия ведения бизнеса в течение срока действия контракта в обмен на создание и локализацию производства». По его словам, это создаёт системные предпосылки для инвестирования в разные отрасли промышленного производства.

«Фактически СПИК 2.0 призван стать важнейшим инструментом привлечения инвестиций в традиционные и перспективные отрасли и секторы промышленности», — заявил Турчак.