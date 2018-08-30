В Ярославле выросла плата за обучение в детских школах искусств

Ярославль, , 11:48 — REGNUM С 1 сентября обучать ярославских детей в школах искусств станет дороже. Соответствующее постановление подписал мэр Ярославля Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детских школах искусств города Ярославля вырастет на 40−60 рублей в месяц в зависимости от направления. Так игра на народных инструментах (баян, аккордеон, домра, балалайка) теперь будет стоить 470 рублей, что на 40 рублей дороже прошлогодних расценок.

Для других инструментов цена выросла на 60 рублей и стоит теперь 620 рублей. В такую же сумму обойдется родителям обучение ребенка сольному пению и общеэстетическому образованию.

На 50 рублей подорожало художественное образование, которое теперь стоит 500 рублей в месяц. Меньше всего стоит хореографическое и театральное образование — 460 рублей в месяц.