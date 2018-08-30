Почему Китай признан самой вымирающей от пьянства страной

Пекин, , 11:43 — REGNUM Китай назван страной с самым высоким уровнем смертности от злоупотребления алкоголем потому, что с глубокой древности алкоголь в Поднебесной выполнял у социальную функцию, придавая торжественность ритуалам. Ни одно китайское застолье не обходится без алкогольных напитков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Между тем, по крепости традиционный местный алкоголь не уступает самым крепким продуктам, таким как виски или бренди.

«Причины для выпивки в Китае такие же, как и во всем остальном мире: снять стресс после работы, расслабиться и повеселиться. В некоторых случаях употребление алкогольных напитков считается проявлением уважения к начальству или старшему поколению, поэтому отказ может стоить рабочего места или благосклонности руководства», — отмечает сайт «Всё о Китае».

Также аналитики подсчитали, что потребление спиртного в Китае утроилось за годы реформ.

«Давно известно, что вино святые пили без конца. Что чарка крепкого вина была отрадой мудреца. Но коль святые, мудрецы, всегда любили пить вино, зачем стремиться в небеса? Мы здесь напьемся — все равно!», — в Китае эти строки, написанные китайским поэтом Ли Бо ещё в VIII векеизвестны так же, как в России пушкинские «Буря мглою небо кроет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Китай стал страной с самой высокой смертностью от употребления алкогольных напитков известил The Global Times со ссылкой на известный медицинский журнал the Lancet.

В 2017 году в Поднебесной было зафиксировано 59 тыс. женских смертей и 650 тыс. мужских. Второе место в этом печальном рейтинге алкогольной смертности занимает Индия (42 тыс. женских смертей и 290 тыс. мужских.)

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