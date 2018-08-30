Нилов: Реакция президента на пенсионную реформу смягчит её проведение

Москва, , 11:31 — REGNUM Предложения президента РФ Владимира Путина по доработке законопроекта об изменении параметров пенсионной системы смягчат проведение пенсионной реформы в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) .

«Озвученные президентом предложения смягчают те изменения параметров пенсионной системы, которые были приняты большинством голосов Госдумы в первом чтении. Предложенные главой государства меры стали реакцией на предложения правительства, сторонников изменения параметров пенсионной системы, а также противников и экспертов, обозначивших вероятные риски и предложения для комплексного решения», — отметил Нилов.

По его словам, президент перечислил ряд конкретных предложений, которые скорее всего будут сформулированы в качестве поправок ко второму чтению законопроекта.

«Безусловно, положительной оценки заслуживают затронутые вопросы дополнительной защиты граждан предпенсионного возраста, гарантий сохранения им действующих льгот, увеличение размера пособий по безработице, вопрос досрочного выхода на пенсию в связи с выработкой определенного стажа», — отметил Нилов.

При этом он подчеркнул, что предложение президента о введении ответственности работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста следует внимательно изучить и проработать.

«Не повысится ли риск фактического выживания возрастного работника со своего места и создания для него невыносимых условий? В итоге ведь можно довести человека или до заявления «по собственному желанию» или до законного повода уволить по статье», — опасается Нилов.

В связи с этим, уверен депутат, при рассмотрении законопроекта во втором чтении следует учесть возможные риски и последствия.

Вместе с тем, он напомнил, что фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта в первом чтении голосовала против его принятия.

«У нас есть принципиальные предложения, позволяющие решить поставленные задачи повышения пенсий, корректировки пенсионной системы и ликвидации дефицита бюджета ПФР, не прибегая при этом к повышению пенсионного возраста», — отметил Нилов.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам РФ в связи с планируемой пенсионной реформой Речь идёт о правительственном законопроекте, предлагающем увеличить срок выхода граждан на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Президент заявил о необходимости подобных изменений, однако отметил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект ко второму чтению. В частности, он счел несправедливым повышать пенсионный возраст для женщин больше, чем на пять лет.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 19 июля. 21 августа по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина прошли масштабные общественно-парламентские слушания, посвященные доработке инициативы ко второму чтению, запланированному на сентябрь, в результате которых была создана рабочая группа.