МВФ ускорит предоставление финансовых средств Аргентине

Буэнос-Айрес, , 10:50 — REGNUM Аргентине не грозит дефолт ни в этом году, ни в следующем. В коротком телевизионном выступлении до открытия торгов президент страны Маурисио Макри объявил о соглашении с Международным валютным фондом (МВФ) ускорить выплату всех необходимых средств, чтобы выполнить финансовую программу до декабря 2019 года, пишет газета El País 29 августа.

Отправка финансовой помощи в размере $50 млрд, о которой стороны договорились в июне, теперь не будет зависеть от календаря или от соблюдения финансовых целей. Таким образом Макри пытается устранить недоверие рынков к платежеспособности Аргентины, которое отразилось в этом месяце в повышении на 23% странового риска и падении стоимости песо относительно доллара на 14%.

Аргентина страдает от укрепления доллара на глобальном уровне, как и другие развивающиеся рынки. Но она гораздо более уязвима из-за необходимости финансирования дефицита платежного баланса, который превышает 4% ВВП. В мае, когда рынки перекрыли внешний денежный поток, Макри обратился к МВФ — кредитору последней инстанции. МВФ предоставил первый транш в размере $15 млрд, но этого оказалось недостаточно. После нескольких недель спокойствия неопределенность вернулась в аргентинскую экономику и возросли слухи о возможном прекращении платежей. Целью обращения Макри было устранить это сомнения, хоть и без каких-либо точных цифр и дат.

«Это решение направлено на устранение любой неопределенности, которая могла возникнуть вокруг ухудшения международного контекста. Гарантирование финансирования на 2019 год позволит нам укрепить доверие и как можно скорее возобновить путь роста», — сказал Макри. В свою очередь, Аргентина привержена достижению целей сокращения дефицита, согласованных с МВФ, которые предусматривают баланс в 2020 году и профицит в 2021 году.

«Со своей стороны мы будем сопровождать эту поддержку необходимыми финансовыми усилиями, в которых мы продвигаемся очень хорошо», — добавил Макри.

Соглашение предусматривает освобождение средств согласно потребностям Аргентины. По данным министерства финансов, в этом году денежные средства уже покрыты, а для 2019 года потребуется $8 млрд для выплаты долгов. Конечная сумма — чистая спекуляция, поскольку она будет зависеть от того, как будут относиться инвесторы к облигациям в песо, которые накопят.

Проблема для Аргентины заключается в том, что приход новых средств из МВФ зависит от аудита, который его технические специалисты выполняют по таким переменным, как инфляция и бюджетный дефицит. На этой неделе министр финансов Николас Духовнэ прошел первую пробу и получил выпуск нового транша в размере $3 млрд, но без устранения сомнений относительно будущих выплат. С этим новым соглашением Аргентина сможет сказать инвесторам, что у нее достаточно денег, чтобы противостоять любому «шторму», по крайней мере, в течение следующих 16 месяцев.

Экономика — главная головная боль Макри. Аргентину в 2019 году ожидают выборы, и цифры не могут быть хуже для чаяний Макри о переизбрании. Бюджет 2018 года предусматривал инфляцию в размере 15,7%, а сегодня наиболее оптимистичные расчеты говорят о 32%; доллар должен был установиться на отметке в 19 песо, но уже превысил барьер в 32; ВВП не увеличится на 3,2%, как заявляло в декабре правительство, но в лучшем случае упадет на 1%. Все прогнозы не оправдались, и помощь МВФ до сих пор не смогла ни остановить экономический спад, ни успокоить нервы инвесторов.

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