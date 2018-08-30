ОНФ и губернатор Камчатки разошлись в оценке готовности школ к 1 сентября

Петропавловск-Камчатский, , 10:09 — REGNUM Эксперты ОНФ на Камчатке опровергли заявление губернатора Камчатки о том, что все школы региона готовы к началу нового учебного года. Такое заявление Владимир Илюхин сделал в ходе селекторного совещания с российским премьером Дмитрием Медведевым, посвященного началу нового учебного года. Буквально накануне эксперты ОНФ обращали внимание главы региона на множественные недочеты в школах полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Все 308 учебных заведений региона приняты к новому учебному году», — доложил Медведеву Илюхин.

Глава Камчатки также добавил, что порядка 90% школьников полуострова будут учиться в первую смену, количество детей, обучающихся во вторую смену, снизилось на 2,1% благодаря ремонту помещений.

Между тем эксперты ОНФ опровергают заявление Владимира Илюхина. Накануне 1 сентября фронтовики проверили школы Петропавловска-Камчатского. И даже в школах краевой столицы нашли множество недоделок.

Особую тревогу экспертов вызвала школа №45.

«На территории школы обнаружены очаги потенциальной опасности — выпавшая из гнезда розетка, сломанные двери, разбитые окна, грибок на стенах и потолке. Заглубления в районе фундамента, предусмотренные конструктивными особенностями здания, оказались открытыми, часть из них блокирована кустарным способом — листами железа, придавленного бетонными блоками. Сложилось впечатление, что в течение всего лета в школе не было не то что капитального, но даже косметического ремонта. Как она прошла проверку и получила паспорт готовности — непонятно», — сказала эксперт ОНФ в Камчатском крае, педагог Марина Лысенко.

Эксперты отметили также огрехи в благоустройстве пришкольных территорий и пешеходных зон, прилегающих к школам.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа российский премьер Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с главами российских регионов, посвященное началу учебного года. Премьер пригрозил губернаторам наказанием за уличные туалеты в школах.