Четверг, 30 Августа 2018 года
10:44:13 МСК

ОНФ и губернатор Камчатки разошлись в оценке готовности школ к 1 сентября

Экономика

Владимир Илюхин доложил премьеру Дмитрию Медведеву о 100%-ной готовности зданий к 1 сентября, а фронтовики нашли в них разруху, плесень и грибок

ОНФ и губернатор Камчатки разошлись в оценке готовности школ к 1 сентября
Анри Жюль Жан Жоффруа. Школа

Петропавловск-Камчатский, 30 августа 2018, 10:09 — REGNUM  Эксперты ОНФ на Камчатке опровергли заявление губернатора Камчатки о том, что все школы региона готовы к началу нового учебного года. Такое заявление Владимир Илюхин сделал в ходе селекторного совещания с российским премьером Дмитрием Медведевым, посвященного началу нового учебного года. Буквально накануне эксперты ОНФ обращали внимание главы региона на множественные недочеты в школах полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Селекторное совещание Медведева с главами регионов — ONLINE

«Все 308 учебных заведений региона приняты к новому учебному году», — доложил Медведеву Илюхин.

Глава Камчатки также добавил, что порядка 90% школьников полуострова будут учиться в первую смену, количество детей, обучающихся во вторую смену, снизилось на 2,1% благодаря ремонту помещений.

Между тем эксперты ОНФ опровергают заявление Владимира Илюхина. Накануне 1 сентября фронтовики проверили школы Петропавловска-Камчатского. И даже в школах краевой столицы нашли множество недоделок.

Особую тревогу экспертов вызвала школа №45.

«На территории школы обнаружены очаги потенциальной опасности — выпавшая из гнезда розетка, сломанные двери, разбитые окна, грибок на стенах и потолке. Заглубления в районе фундамента, предусмотренные конструктивными особенностями здания, оказались открытыми, часть из них блокирована кустарным способом — листами железа, придавленного бетонными блоками. Сложилось впечатление, что в течение всего лета в школе не было не то что капитального, но даже косметического ремонта. Как она прошла проверку и получила паспорт готовности — непонятно», — сказала эксперт ОНФ в Камчатском крае, педагог Марина Лысенко.

Эксперты отметили также огрехи в благоустройстве пришкольных территорий и пешеходных зон, прилегающих к школам.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа российский премьер Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с главами российских регионов, посвященное началу учебного года. Премьер пригрозил губернаторам наказанием за уличные туалеты в школах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить