Колыма формирует для авиакомпаний особое предложение: «Время пошло»

Магадан, Магаданская область, , 10:04 — REGNUM Руководство Магаданской области намерено сделать единый крупный заказ на субсидированные авиаперевозки жителей региона. Об этом заявил врио главы региона Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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В органах власти области ожидают, что на рынок региональных авиаперевозок выйдут новые компании, и для них Сергей Носов распорядился подготовить особое предложение.

«Если взять внутренние рейсы, правильно посчитать необходимые объемы внешних — все это можно объединить в один мощный заказ. И здесь я соглашусь с заместителем министра транспорта Александром Юрчиком, который сказал, что к нам очередь выстроится. Мы заказчики, мы не должны стоять с протянутой рукой. И мы можем быть одними из сильнейших заказчиков в стране. Все профильные министерства прошу сделать необходимые расчеты. Время пошло», — сказал врио главы Колымы.

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Готовиться к заключению новых контрактов с авиаперевозчиками будет региональное министерство транспорта. Ожидается, что новые компании начнут осуществлять перелёты по Колыме и за её пределы уже в 2019 году.

Сегодня по 9 маршрутам летают самолеты Ан-24, Ан-28 и вертолеты МИ-8Т, обслуживаемые АО НПК «ПАНХ», ООО «Сибирская Легкая Авиация» и АО Авиакомпания «ИрАэро». Такие перевозки Сергей Носов счёл убыточными, приведя в пример стоимость путешествия по маршруту Магадан — Эвенск — Магадан — 8600 рублей. При полной наполняемости воздушного судна перевозчик получит за рейс максимум 130 000 рублей. Но себестоимость перелета достигает 717 000 рублей. Разницу возмещает областной бюджет.

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«Давайте посчитаем стоимость летного часа авиакомпании «СиЛа» внутри региона. Порядка 19 000 рублей получается. А если с такой стоимостью долететь до Москвы? В одну сторону получится 150 000 рублей. Кто и как принимал решение о заключении контрактов на таких условиях — я хочу знать до конца сентября», — распорядился врио главы Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, летом цена одного билета из Магадана в Москву из-за дефицита рейсов начиналась от 52 тыс. рублей и достигала отметки в 200 тыс. и выше. Причиной этого председатель общественной палаты региона Яков Радченко называет общую нехватку дальнемагистральных самолётов у российских авиакомпаний на фоне растущего пассажиропотока.