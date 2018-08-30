«Стариков нельзя бросить на произвол судьбы»

Оренбург, , 09:20 — REGNUM Многие люди на пенсии находятся в здравии, полны сил, продолжают плодотворно работать, помогают детям и внукам и не хотят уходить на покой. Поэтому повышение пенсионного возраста, может быть, и непопулярное решение, но правильное. Как руководитель театра я дорожу каждым артистом-стариком, они уходят, а на сцене за них играть некому. Возрастные артисты имеют опыт, а молодым артистам еще учиться и учиться у них, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького Павел Церемпилов.

«Если сегодня экономика страны не готова содержать стариков, но их нельзя так просто бросить на произвол судьбы. С одной стороны, повышение пенсионного возраста — неожиданно и непонятно, с другой стороны, это непопулярное решение президенту России Владимиру Путину приходится принимать и поддерживать правительство, чтобы жизнь пенсионеров стала лучше», — считает руководитель театра.

Целиком и полностью поддерживаю повышение пенсионного возраста, но делать это надо очень медленно, растолковывая народу, постепенно внедряя новшества. Пенсионная реформа будет потихоньку идти, и через 10−15 лет все поймут, что это был правильный шаг. На сегодняшний день нужно создать все условия тем людям, которым продлили возраст выхода на пенсию, и медицинские, и социальные, чтобы они дорабатывали до пенсионного возраста, помогать им, потому что уровень жизни в России, к сожалению, не настолько высок, как в европейских странах.

«Меры властей по повышению пенсионного возраста вынужденные, но необходимые, при этом надо идти ну уступки, учитываю менталитет населения страны. Послушав президента России Владимира Путина, я проникся ответственностью, уважением к главе государства. Радует, что такой человек стоит у власти, это большое дело», — высказал свое мнение Церемпилов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»