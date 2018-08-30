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В Ростовской области – вспышка чумы свиней

Экономика

Очаг расположен в станице Николаевской Константиновского района

В Ростовской области – вспышка чумы свиней
Чума свиней. Иллюстрация из учебного пособия

Ростов-на-Дону, 30 августа 2018, 09:19 — REGNUM  В Ростовскую область пришла африканская чума свиней (АЧС). Очаг заболевания животных расположен в Константиновском районе. Как проинформировали ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, вирус обнаружен в станице Николаевской у павшего в одном из местных личных подсобных хозяйств хряка и у павшей свиньи, найденной на несанкционированной свалке неподалёку от станицы.

Предварительная причина вспышки АЧС — несоблюдение правил содержания животных. Поголовье в хозяйстве от администрации было скрыто, никаких ветеринарных обследований на территории ЛПХ не проводилось.

В связи с обнаружением заболевания в Константиновском районе состоялось экстренное совещание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. По итогам заседания будут утверждены меры по недопущению эпидемии АЧС.

ИА REGNUM напоминает, что один из последних случаев АЧС в Ростовской области произошёл в январе 2017 года. Режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением нового очага был введён в Целинском районе. Тогда в населённом пункте Журавлёвка на территории подворья был зафиксирован падеж 19 свиней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней

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Чума свиней
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