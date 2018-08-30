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Новосибирские энергетики научились эффективнее бороться с хищениями энергии

Экономика

Теоретические познания были закреплены выездом с целью проверки реальных потребителей

Новосибирские энергетики научились эффективнее бороться с хищениями энергии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электроэнергия

Новосибирск, 30 августа 2018, 09:02 — REGNUM  Очередной раунд технического обучения начальников служб по работе с потерями и учёту электроэнергии прошел в Новосибирске на базе филиала «Региональных электрических сетей», сообщает 30 августа пресс-служба предприятия.

В мероприятии приняли участие руководители служб из шести филиалов компании, в зоне ответственности которых находятся практически все районы области и город Новосибирск.

На первом дне обучения, 27 августа, энергетики учились определять объекты для выполнения проверки индивидуальных комплексов учёта, выявлять хищения и демонстрировать порядок проведения проверки электросчетчиков, а также устанавливать бездоговорное потребление энергии.

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На следующий день обучения состоялся совместный выезд на проверку приборов учета реальных потребителей. Специалисты сектора технического аудита и руководство департамента транспорта электроэнергии предприятия провели практикум по выявлению фактов бездоговорного потребления энергии и составлению первичных документов.

Отмечается, что проведенное обучение позволит повысить эффективность работы по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии, а также общий уровень подготовки персонала.

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