Определены сроки рассмотрения апелляции Украины на решение о долге перед РФ

Лондон, , 09:01 — REGNUM Свой вердикт по апелляционной жалобе Украины на решение Высокого суда Лондона по делу о возврате России $3 млрд долга огласит 14 сентября Апелляционный суд Англии. Об этом сообщает 29 августа сайт британской судебной инстанции.

Следует отметить, вышеупомянутый долг Киева перед Москвой образовался еще в 2013 году, когда украинское правительство постановило осуществить внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа.

Поскольку до 20 декабря 2015 года Украина не погасила свой долг перед РФ, Россия подала иск о возврате $3 млрд украинского долга по еврооблигациям, который и был удовлетворен в марте 2017 года Высоким судом Лондона.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2018 года в Минфине РФ заявили, что российская сторона рассчитывает на положительное решение Апелляционного суда Англии по выплате Киевом долга $3 млрд по евробондам.

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