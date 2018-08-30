Изменения в пенсионной системе не затронут индексацию пенсий – Минтруд

Москва, , 08:53 — REGNUM Индексация пенсий в 2019 году будет проходить так, как она была запланирована ранее. Внесение поправок в пенсионное законодательство РФ на этот процесс никак не повлияет. Об этом в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» заявил министр труда Максим Топилин.

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«Хочу подчеркнуть, что это никак не повлияет на озвученные и зафиксированные темпы индексации пенсий с 1 января 2019 года», — сказал Топилин.

Он напомнил, что ежегодно предполагается увеличивать пенсии на одну тысячу рублей в течение шести лет. В результате средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров в 2024 году должна быть доведена до 20 тысяч рублей.

«На это все необходимые ресурсы предусмотрены», — отметил чиновник.

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Глава Минтруда РФ добавил, что в реализации пенсионной реформы будут задействованы резервы федерального бюджета и Пенсионного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент Владимир Путин в ходе телеобращения выразил своё отношение к планируемым изменениям в пенсионном законодательстве и внёс ряд предложений по смягчению пенсионной реформы. Так, в частности, российский лидер уверен, что для женщин пенсионный возраст должен подняться не на восемь, как предлагает правительство РФ, а на пять лет — до 60 лет. Также глава государства считает необходимым сохранить льготы для граждан предпенсионного возраста и ввести уголовную ответственность для работодателя за их увольнение.

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