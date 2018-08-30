Четверг, 30 Августа 2018 года
08:53:43 МСК

Кудрин: Счетная палата не смогла остановить воровство бюджетных денег

Экономика

Сфера государственных закупок — одна из самых коррумпированных сфер экономики России

Кудрин: Счетная палата не смогла остановить воровство бюджетных денег
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кудрин

Москва, 30 августа 2018, 08:24 — REGNUM  По мнению руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина, возглавляемая им структура так и не смогла создать эффективные механизмы для сдерживания воровства бюджетных средств. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

"Мы (Счетная палата — при. ИА REGNUM ) не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство. Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — подчеркнул Кудрин.

Также глава Счетной палаты добавил, что сфера государственных закупок — одна из самых коррумпированных сфер экономики России.

Читайте также: Эксперт: аппаратный вес Кудрина и Володина вырос на пенсионной реформе

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Кудрин заявил, что предложения президента России Владимира Путина по пенсионной реформе помогут сбалансировать изначальный законопроект правительства РФ.

Читайте также: Кудрин прокомментировал идеи Путина по пенсионным преобразованиям

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Счетная палата РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить