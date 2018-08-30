Кудрин: Счетная палата не смогла остановить воровство бюджетных денег

Москва, , 08:24 — REGNUM По мнению руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина, возглавляемая им структура так и не смогла создать эффективные механизмы для сдерживания воровства бюджетных средств. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

"Мы (Счетная палата — при. ИА REGNUM ) не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство. Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — подчеркнул Кудрин.

Также глава Счетной палаты добавил, что сфера государственных закупок — одна из самых коррумпированных сфер экономики России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Кудрин заявил, что предложения президента России Владимира Путина по пенсионной реформе помогут сбалансировать изначальный законопроект правительства РФ.

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