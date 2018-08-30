Трамп разрешил обходить квоты на импорт стали, но не всем

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Некоторые страны смогут получить исключения из установленных квот на поставку стали в США. Соответствующие указы подписал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

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Квоты на определенный объём поставок стали, которые не будут облагаться повышенными пошлинами, были введены для Бразилии, Южной Кореи и Аргентины. Кроме того, для Аргентины скорректированы и пошлины на ввоз алюминия.

«Компании могут подать заявку на исключения продуктов на основе недостаточного количества или качества, доступного от производителей стали или алюминия в США, — говорится в заявлении, которое приводит Reuters. — В таких случаях может быть предоставлено исключение из квоты, и не будет взиматься никаких пошлин».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты с 23 марта ввели новые пошлины на продукцию из стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. Соответствующий указ был подписан главой Белого дома 8 марта. По словам Дональда Трампа, это нововведение направлено на поддержку американского производителя. Такое решение вызвало массу негативных откликов от властей ведущих мировых держав — против введения таких сборов высказались такие союзники США, как Япония и Евросоюз. В августе Вашингтон поднял до 20% и 50% пошлины на алюминий и сталь из Турции.

Без ответа такие действия США не остались. С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров. Это касается отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки составляют от 25% до 40%. Китай ввёл пошлину в 25% на импорт 659 наименований товаров, поступающих в страну из США.

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