Морской порт Холмск на Сахалине ждёт модернизация впервые за 20 лет

Южно-Сахалинск, , 08:22 — REGNUM Крупнейший порт Сахалина — Холмск — ждёт масштабная реконструкция впервые за 20 лет. В морском порту будут проведены работы по углублению дна и модернизации причальных сооружений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Реконструкция морского порта позволит расширить возможности грузовых и пассажирских перевозок.

Сегодняшние глубины в порту Холмск — около 5 метров — не позволяют принимать крупнотоннажные суда. В 2019—2021 годах планируется углубить дно до 9,5 метра. Проект реконструкции причальных комплексов порта уже прошел экологическую экспертизу.

«Работы по углублению дна в главной морской гавани острова Сахалине не проводились почти 20 лет. Сейчас порт вынужден работать лишь с наполовину загруженными судами, а это невыгодно судовладельцам», — отметил генеральный директор Холмского морского торгового порта Виктор Пуговкин.

Необходимость модернизации порта Холмск назрела давно, все понимали её необходимость. Но до недавнего времени началу работ мешало отсутствие единого и согласованного плана учредителей предприятия. В 2018 году контрольный пакет акций порта перешел к нефтегазовой компании «Петросах».

"Совместно с властями и бизнес-партнерами мы намерены разработать единую стратегию развития порта. Необходимо наладить контейнерный оборот, обеспечить возможности для перевозки угля, зерна, леса. На линии Ванино — Холмск нередко возникали сложности с отправкой груза. Проблемные ситуации возникали не столько из-за погодных условий, сколько из-за недостаточно развитой инфраструктуры в порту Холмска», — сказал президент компании «Петросах» Сергей Кононов.

Паромная переправа Ванино — Холмск, введенная в эксплуатацию в 1973 году, до сих пор играет важную роль для связи острова с материком. Ежемесячно по этому пути на остров поступает 30 тыс. тонн продуктов питания, еще 1,5−2 тыс. тонн — через Корсаковский порт. Каждый год паромная переправа перевозит около 90 тыс. пассажиров.

В 2012 году здание морского вокзала порта Холмск закрылось на ремонт, перестав принимать пассажиров. Вместо вокзала использовали здание Главпочтамта в Холмске. Но и после окончания ремонта пассажиры испытывали неудобства, поскольку выросшая арендная плата стала слишком высокой для Сахалинского морского пароходства.

«В конце октября морской вокзал начнет вновь принимать пассажиров. С появлением у порта единственного собственника все вопросы будут решаться быстрее. Региональные власти готовы помогать градообразующему предприятию. Мы намерены содействовать увеличению грузопотока, развитию пассажирских перевозок», — сказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Холмский морской порт расположен в незамерзающем заливе Невельского. Лед держится с января по март, но активному судоходству не препятствует. Круглогодичная навигация, паромно-железнодорожное сообщение обеспечивают порту первостепенное значение в осуществлении транспортных связей Сахалина с другими регионами России и зарубежными странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года, впервые за 40 лет, началась реконструкция паромной переправы Ванино — Холмск, ее береговых портовых сооружений. На Амурском судостроительном заводе для переправы строятся два новых современных парома.