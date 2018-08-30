Не понравились ответные санкции: США пожаловались на Россию в ВТО

Женева, Швейцария, , 07:48 — REGNUM Соединённые Штаты инициировали спор с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО). Поводом для этого стало повышение ввозных пошлин на ряд американских товаров. Об этом сообщается на сайте организации.

Также по теме: Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий

Россия обложит дополнительными пошлинами товары из США

Вашингтон запросил проведение консультаций с РФ в рамках ВТО. Соответствующий запрос был разослан членам организации 29 августа. Добавим, что это является первым шагом в процедуре подачи иска в рамках организации.

«Соединённые Штаты утверждают, что дополнительные пошлины не соответствуют положениям Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле 1994 года, поскольку Россия не налагает дополнительных пошлин на аналогичные товары других членов ВТО», — говорится в сообщении организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, при этом освободив от уплаты пошлин ряд стран, в который Россия не попала. Такие действия глава Белого дома объяснил желанием возродить сталелитейное производство на территории США. В свою очередь Москва заявила о намерении применить в качестве защитных мер ответные ограничительные меры в отношении ряда товаров из Соединённых Штатов.

Читайте также: Минпромторг готовит ответ на введение США пошлин на импорт металлов

В мае 2018 года Россия известила представителей ВТО о возможности введения ответных пошлин на товары, поставляемые из США. Общую сумму ответных российских мер тогда оценили в 537,6 млн долларов в год. С 5 августа Россия повысила ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород. Ставки составляют от 25% до 40%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали жалобу США на Россию в ВТО