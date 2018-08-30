«Натаскай воды в школьный туалет»: за что Медведев накажет губернаторов

Москва, , 07:38 — REGNUM Едва отошедший от спортивной травмы премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл 29 августа селекторное совещание о готовности системы образования к началу нового учебного года, в ходе которого раздал несколько новых и полезных для жителей России распоряжений. Судя по докладу, озвученному министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, первым делом достанется губернаторам, которые к 1 сентября 2018 года не организовали в школах тёплые туалеты.

Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения «о персональной ответственности всех, кто не справился с этой задачей».

Известно, что в числе регионов, которые испытывают наибольшие сложности с решением этой задачи, были названы: Тува (118 школ без тёплых санузлов или 67%), Забайкальский край — (293 школы или 51%), Калмыкия — (49 школ или 30%), Дагестан — (268 школ или 18%) Бурятия — (78 школ или 16%), Приморский край — (78 школ, или 14%), Хабаровский край — (28 школ или 7%), Красноярский край — (57 школ или 5%) и ряд других.

Судя по размещённой на сайте российского правительства стенограмме совещания, даже Забайкалью, которое, как известно, до сих пор испытывает проблемы из-за сильнейшего паводка, постигшего регион 8 июля, не удастся уйти от наказания.

«Понимаю, что там были сложные погодные условия. Тем не менее подготовьте предложения по дисциплинарной ответственности высших должностных лиц», — заявил Дмитрий Медведев.

Между тем очевидно, что в условиях катастрофического недофинансирования муниципалитетов организовать туалет, особенно в сёлах, где даже водопровод отсутствует, является непосильной задачей. В том же Забайкалье есть теперь учебные заведения, в которых уроки труда так прямо и называют: «натаскай воды в школьный туалет». Сами сельчане говорят, что клозет на улице — меньшая беда, чем оптимизация и закрытие малокомплектных школ. Ежедневные поездки и походы за знаниями по тундре или тайге представляются боле опасными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, двухнедельное отсутствие Дмитрия Медведева на работе в Кремле объяснили полученной им спортивной травмой.

Читайте ранее в этом сюжете: Опять «не уберегли»: о «пропаже» и спортивной травме Медведева