Названы причины убытков «Уралкалия»

Березники, Пермский край, , 05:03 — REGNUM Убытки «Уралкалия» по итогам первого полугодия вызваны валютным долгом, пишет газета «Коммерсантъ».

Комментируя итоги отчета по МСФО за первые полгода работы «Уралкалия», в компании пояснили, что это связано с большим валютным долгом, увеличившимся в рублевом выражении при ослаблении российской валюты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Уралкалий» отчитался за первый квартал, показав убытки в размере 242 млн руб. Между тем годом ранее показатель был положительным: прибыль составила 83,791 млрд руб.

Читайте ранее в этом сюжете: Чистый убыток. «Уралкалий» отчитался за первое полугодие