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Названы причины убытков «Уралкалия»

Экономика

На финансовый результат повлиял курс рубля

Березники, Пермский край, 30 августа 2018, 05:03 — REGNUM  Убытки «Уралкалия» по итогам первого полугодия вызваны валютным долгом, пишет газета «Коммерсантъ».

Комментируя итоги отчета по МСФО за первые полгода работы «Уралкалия», в компании пояснили, что это связано с большим валютным долгом, увеличившимся в рублевом выражении при ослаблении российской валюты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Уралкалий» отчитался за первый квартал, показав убытки в размере 242 млн руб. Между тем годом ранее показатель был положительным: прибыль составила 83,791 млрд руб.

Читайте ранее в этом сюжете: Чистый убыток. «Уралкалий» отчитался за первое полугодие

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