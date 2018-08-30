Застройщик из Казани отбился от банкротных претензий «Татфондбанка»

Казань, , 05:03 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отказал в удовлетворении требований конкурсного управляющего «Татфондбанка» о признании банкротом застройщика жилого комплекса бизнес-класса — ООО «Столичный квартал». Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано. Одновременно с этим ТФБ не смог отсудить у этой же компании 265 млн рублей долга — апелляционная инстанция поддержала отказное решение Арбитражного суда РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО «Столичный квартал», созданное в 2013 году, имеет уставный капитал в размере свыше 55 млн рублей. С мая 2017 года единственным участником ООО является АО «Сувар-Казань». Последний выступил учредителем управляющей компании «Казанская ривьера» и строительного ООО «Березовая роща».

ООО «Столичный квартал» является застройщиком возводимого в Ново-Савинском районе Казани жилого комплекса бизнес-класса, завершить работы на котором планируется до конца 2020 года. Проект состоит из трёх корпусов с подземным паркингом.

7 июня 2018 года обанкроченный в апреле 2017 года «Татфондбанк» потребовал признать несостоятельным ООО, озвучив претензии на сумму 269 181 917,8 рубля. 29 августа 2018 года суд отказал в удовлетворении заявления. Подробности решения пока неизвестны, оно ещё не изготовлено.

Одновременно с этим судебным процессом ТФБ пытался взыскать с застройщика крупную сумму долга. Изначально претензии заявлялись на 1 630 059 845,46 рубля, но к моменту вынесения решения сумма в материалах дела фигурировала уже существенно меньше — 265 млн рублей долга и 4,18 млн рублей процентов. В деле принял участие конкурсный управляющий некогда крупнейшего девелопера республики, а на сегодня банкрота — ООО «Сувар Девелопмент».

Компания «Столичный квартал» с 2014 года являлась поручителем по кредитным обязательствам ООО «Сувар Девелопмент». В обеспечение обязательств последнего были заключены договоры об ипотеке, где предметом договоров являлись права аренды на три земельных участка. Залогодатель выступал по долгам заёмщика солидарно.

В суде ответчик указал, что кредитный договор исполнен полностью.

«В последующем между истцом и ООО «Сувар Девелопмент» были заключены кредитные договоры №167/16 от 01.09.2016 г. и №49/16 от 24.03.2016 г. В обеспечение указанных кредитных договоров были подписаны дополнительные соглашения №34 и №43 к договорам об ипотеке №182−1/14 от 20.10.2014 г. и 182−2/14 от 29.10.2014 г. При этом в дополнительных соглашениях №34 и 43 отсутствует указание на поручительство ответчика по обязательствам заёмщика, из чего следует, что залогодатель не давал свое согласие отвечать в качестве поручителя перед банком по новым обязательствам заемщика», — отмечается в материалах дела.

26 июня 2018 года Арбитражный суд Татарии отказал в притязаниях ТФБ, а 21 августа 2018 года апелляционная инстанция подтвердила вердикт, отказав в удовлетворении жалобы.