Китай и страны АСЕАН обсуждают на открывшемся форуме новую энергетику

Куньмин, Китай, , 04:49 — REGNUM Представители 12 стран и двух международных организаций приняли участие в Форуме новой энергетики Китай — страны АСЕАН, который открылся в столице провинции Юньнань городе Куньмине на юго-западе Китая, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Целью мероприятия стал поиск решения вопросов, связанных с сотрудничеством в области новой энергетики, а также выработка политических мер продвижения новых и возобновляемых источников энергии и технических инноваций.

«Новые энергетические ресурсы и возобновляемые источники энергии, которые базируются на солнце, ветре и биомассе стали стратегическим выбором Восточной Азии и стран АСЕАН, а также региональным ответом на изменения климата», — заявил заместитель главы департамента международного сотрудничества при Министерстве науки и технологий КНР Цай Цзяньин во время двухдневного форума.

Отметим, что на мероприятии принимают участие представители Китая, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Мьянмы, Таиланда, Непала, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи, Египта, США и Австралии, а также Азиатского банка развития и Центра Китай — АСЕАН.

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