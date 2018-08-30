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«Аэрофлот» переизбрал гендиректора

Экономика

Заседание совета директоров состоялось 28 августа

Москва, 30 августа 2018, 03:57 — REGNUM  Генеральным директором ПАО «Аэрофлот» снова избран Виталий Савельев, сообщили в пресс-службе компании.

Заседание совета директоров под председательством Михаила Полубояринова состоялось 28 августа.

«Принято решение об избрании Савельева Виталия Геннадьевича генеральным директором ПАО «Аэрофлот» сроком на пять лет», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на совещании была утверждена кандидатура Андрея Чиханчина на должность заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам. До этого он возглавлял департамент корпоративных финансов, исполнял обязанности заместителя гендиректора по коммерции и финансам.

Напомним, 29 августа в авиакомпании сообщили, что в ближайшие несколько лет планируют получить 50 самолетов МС-21.

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